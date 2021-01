Robert uit Houthalen-Helchteren werd al 46(!) keer getest op het coronavirus: "Linkerneusgat is groter geworden dan het rechtse"

Dat zo'n coronatest - met een wisser in het neusgat - onaangenaam is, weten intussen heel wat Vlamingen. Robert Quintens kan er echt van meespreken, want hij maakte het al 46 keer mee. Het zou zo maar eens een record kunnen zijn. "Ik zit in de Formule 1-wereld", legt Robert uit. "Over de hele wereld doe ik de grondschilderingen op de circuits. Vorig jaar begon ik Australië, maar in maart is die race afgelast door corona. Afgelopen zomer zijn we dan opnieuw begonnen in Oostenrijk. Sinds toen liet ik me hier in Limburg altijd testen bij de huisdokter, en bij aankomst in elk land werd ik dan nog eens tweemaal getest. Tot nu toe hebben alle testen gelukkig nog een negatieve uitslag gehad", lacht hij.