Onderzoek UGent bewijst dat samen zingen politieke en sociale rol speelt: “We nemen emoties over van elkaar”

Musicologe Renée Vulto maakte een doctoraatstudie over hoe zingen vroeger werd ingezet als politiek instrument. Als specialist in de muziek weet ze dat zingen belangrijk is voor de mensen. In haar studie keek ze naar de jaren rond 1800. Dat was politiek gezien een interessante tijd, zegt ze. “Er waren de Franse en de Bataafse revolutie en ook de Brabantse Omwenteling. Zingen werd toen gericht ingezet om mensen in zo’n roerige tijd te binden aan hun nieuwe bewindvoerders en nationaliteit.”

(beluister het hele interview met Renée Vulto hier of lees eronder verder)