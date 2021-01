Sporthal De Bres wordt vaccinatiecentrum tegen de zin van FC Halle-Gooik: "Stevige streep door de rekening"

FC Halle-Gooik baat ook de brasserie uit die bij sporthal De Bres ligt. "Momenteel is die uiteraard gesloten, maar we hadden wel gerekend op de inkomsten daarvan, zodra de horeca mag heropenen", vertelt Baer. "Onze grootste bron van inkomsten is die cafetaria. We hadden gehoopt daar deze lente en zomer toch nog wat inkomsten uit te halen. Het wegvallen hiervan brengt de club in grote problemen." Baert is ook niet te spreken over het feit dat de club wel huur moet blijven betalen. "Ondanks dat we de cafetarie niet kunnen gebruiken tot oktober, moeten we wel huur blijven betalen."

Volgens Baert is er geen overleg geweest tussen de zaalvoetbalclub en de stad Halle. "We hebben het via de pers moeten vernemen dat De Bres een vaccinatiecentrum wordt. Ik begrijp het belang van de vaccinatiecampagne, iedereen wacht ongeduldig op dat vaccin, maar ik denk dat er andere opties waren voor de stad. Voor ons ligt dat moeilijker: de zaal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voor de competitie in eerste nationale. In de directe regio van Halle is er niet meteen een andere zaal."