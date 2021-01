Gent ontevreden met stopzetting investeringen in Gentse wateren: “Vlaanderen moet lozingen in waterlopen aanpakken”

De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij gaan tot 2033 niet meer investeren in Vlaamse waterlopen en leegen zich erbij neer dat de waterkwaliteit ook over zes jaar slecht zal zijn. Onder meer in de Gentse binnenwateren zal dus de komende tijd geen geld gestoken worden. De stad betreurt die keuze. “De Vlaamse overheid moet de regisseur zijn van die betere waterkwaliteit. Zij moeten de dynamiek daarrond aanzwengelen en hebben ook een verantwoordelijkheid voor lozingen die gebeuren en moeten dat aanpakken”, zegt Gents schepen Filip Watteeuw (Groen).