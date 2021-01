Student Dries kan mogelijk geen examens afleggen aan KU Leuven door quarantaine in Kontich: "Ik heb goed gevloekt"

Dries volgt een opleiding ingenieur biowetenschappen aan de KU Leuven, in Geel. "Mijn moeder werkt op een school die getroffen is. Gisteravond kregen we een mail over de beslissing dat niet alleen de leerlingen en leerkrachten, maar hun hele gezin in quarantaine moet."

"Eerst was ik verontwaardigd, maar als het zo ernstig is dat ze deze maatregel moeten nemen, dan moeten we gewoon de regels volgen. Niets aan te doen."

Prettig is natuurlijk anders, Dries heeft onder meer heel zijn kerstvakantie opgeofferd om te studeren voor de examens. Dat de besmetting het gevolg is van mensen die dan op reis zijn geweest en zich nadien niet aan de quarantainemaatregelen hebben gehouden, is extra zuur.

"Ik heb drie examens deze week. Ik ben erg teleurgesteld omdat wij de dupe zijn. Ik heb eens goed gevloekt." De ombudsdienst van de KU Leuven gaat nu bekijken of Dries toch nog zijn examens kan afleggen.