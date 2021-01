Tearoom aan huis in Roeselare: "Zullezangers" brengen muziek, taart en koffie tot op je "zulle"

"In normale tijden organiseren we in het dienstencentrum Ten Elsberge elke laatste vrijdag van de maand een tearoomnamiddag", zegt Stijn aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Iedereen kan hier naartoe komen voor een kop koffie en een stukje taart. We zorgen dan telkens voor wat muziek."

"Door de coronamaatregelen kan deze activiteit al even niet doorgaan, dus kwamen we op het idee om de tearoom aan huis te organiseren. Speciaal daarom hebben we de "Zullezangers" opgericht", zegt Stijn. "Samen met Sanne, een collega van mij, geven we het beste van onszelf op de "zulle" (lees: stoep) van de mensen.