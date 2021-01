Tunesië zet het leger in om protest van jongeren te bedwingen: honderden arrestaties tien jaar na de Arabische Lente

De coronacrisis heeft hard toegeslagen, vooral dan in de toeristische sector die in normale tijden werk geeft aan een kwart van de Tunesiërs. Het land zit diep in de schulden en vorig jaar is de economie met 9 procent gekrompen, een historisch record of liever dieptepunt. Om de corona-epidemie in te dijken, is een avondklok vanaf 20 uur ingevoerd, maar veel tieners voelen zich opgesloten en dat zou een deel van de frustratie verklaren. De voorbije maanden gistte er al protest, maar dan op kleinere schaal.