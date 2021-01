Twee weken zone 30 in Brussel: "Snelheid wordt voorlopig gerespecteerd, maar bijkomende handhaving nodig"

Naast de trajectcontroles zijn er ook nog zo'n 90 vaste radars die de snelheid controleren. "In de loop van de volgende twee jaar moeten er daar nog 60 vaste radars bijkomen", zegt Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid (Groen). "We gaan blijven investeren in het motiveren van mensen om de zone 30-regels op te volgen. Want inderdaad, misschien ben je hierdoor nu één of twee minuten langer onderweg. Maar het is zo belangrijk voor de veiligheid dat we niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Daarom dat we naast sensibiliseren en het aanpassen van de verkeersinfrastructuur, ook extra inzetten op handhaving. Ik heb liever dat we geen boetes moeten uitschrijven, maar het hoort er bij als de regels overtreden worden."