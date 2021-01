Tweede coronaprik voor Jos Hermans en de bewoners van WZC Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands

In totaal zijn het gaat om 98 bewoners in WZC Sint-Pieter in Puurs - Sint-Amands die vandaag de tweede dosis van het coronavaccin krijgen. Die tweede prik is nodig voor de hoogst mogelijke bescherming tegen het virus. Jos Hermans, die drie weken geleden als eerste Vlaming een eerste prik kreeg, zal nu als laatste aan de beurt zijn.

"Voor de eerste vaccinatie hadden ze toch nog iets meer schrik, vertelden de bewoners me", zegt directeur Fred Rogier op Radio 2 Antwerpen. "Maar dat is heel goed meegevallen, ze hebben dat heel goed verteerd. Er waren geen complicaties. Nu kijken ze uit naar het tweede spuitje dat echt de bevrijding moet geven. Natuurlijk moeten we nog altijd de veiligheidsmaatregelen respecteren, maar voor de bewoners valt er een heel pak stress weg."

Na de tweede prik is er ook taart voor de bewoners. Het personeel wordt vanaf morgen gevaccineerd.