Start vaccinaties personeel UZ Gent pas vandaag: "Door vertraging levering Pfizer-vaccins konden we zaterdag niet beginnen"

De eerste 24 vaccinaties zijn het begin van een groot aantal vaccinaties dat de komende weken zal gebeuren. "Er zullen 2.000 vaccins beschikbaar zijn, dus gaan we na die 24 personeelsleden verder met vaccineren. De timing moeten we nog bekijken, maar het gaat zo snel als mogelijk,"zegt Frank Vermassen. Hij is blij dat het eindelijk zo ver is, want het is nodig: "De bescherming van het personeel is prioritair. De vaccinaties zijn een noodzakelijk dam die we moeten opwerpen tegen de verdere verspreiding van het virus."