Veiligheidsadviseur Biden vraagt onmiddellijke vrijlating Navalny

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondag bij zijn terugkeer naar Rusland meteen opgepakt op de luchthaven. Navalny verbleef de voorbije maanden in Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging met novitsjok, een zenuwgif dat ontwikkeld werd in de Sovjet-Unie. Navalny houdt het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging.

"Navalny moet onmiddellijk vrijgelaten worden en de daders van de schandalige aanval op zijn leven moeten ter verantwoording worden geroepen", zo stelt Jake Sullivan, die vanaf 20 januari Nationaal Veiligheidsadviseur wordt van toekomstig Amerikaans president Joe Biden. "De aanvallen van het Kremlin tegen Navalny zijn niet alleen een schending van de mensenrechten, ze zijn ook een belediging voor het Russische volk dat hun stem gehoord wil zien", aldus Sullivan op Twitter.

Ook verantwoordelijken uit andere landen roepen op tot de vrijlating van Navalny. "Canada veroordeelt met klem de arrestatei van Alexej Navalny bij zijn aankomst in Moskou", aldus de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Marc Garneau. "De Russische autoriteiten moeten hem meteen vrijlaten. Het is onaanvaardbaar en we blijven uitleg eisen over zijn vergiftiging."

Frankrijk "heeft met een grote bezorgdheid kennis genomen van de arrestatie in Rusland van Alexej Navalny", aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. "We volgen, samen met de Europese partners zijn situatie op met de grootste waakzaamheid en roepen op tot zijn onmiddellijke vrijlating."

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen reageren in een gezamenlijke mededeling. "De arrestate van Alexej Navalny door de Russische autortiteiten is compleet onaanvaardbaar. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating. Ze roepen de Europese Unie op "om snel ter reageren als hij niet wordt vrijelaten. We moeten overwegen om beperkende maatregelen op te leggen als antwoord op deze schaamteloze daad."

Voorzitter van Europese Raad Charles Michel noemde de arrestatie eerder op de avond al "onaanvaardbaar". Michel dringt bij de Russische autoriteiten aan op de "onmiddellijke vrijlating" van Navalny, schreef hij op Twitter. En ook Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli riep op tot de vrijlating van de opposant op Twitter.

Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, reageerde op Twitter. "Onze boodschap wat de arrestatie van Aleksej Navalny betreft, is krachtig. Zijn rechten moeten gerespecteerd worden. Hij moet vrijgelaten worden", schreef ze.