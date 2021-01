Vlaamse vaccinatieteller met aantal geregistreerde vaccinaties staat online

Die cijfers lopen altijd een stukje achter op de realiteit waarschuwt het Agentschap Zorg en Gezondheid, omdat er wat tijd zit tussen de vaccinatie en de registratie. Op dit moment zijn bijvoorbeeld al meer dan 500 woonzorgcentra beleverd met vaccins, dus zullen de cijfers de komende dagen verder aantikken in de vaccinatieteller.

In die teller zijn trouwens niet alleen totaalcijfers te vinden voor heel Vlaanderen, maar ook opsplitsingen per provincie en per eerstelijnszone. Daarnaast verzamelt de vaccinatieteller ook cijfergegevens over de redenen waarom mensen zich niet lieten vaccineren.

De komende dagen wordt de vaccinatieteller verder uitgebouwd, zegt Moonens. De bedoeling is om uiteindelijk cijfers voor heel Vlaanderen te tonen, ook per gemeente. Dat kan via Vaccinnet, het vaccinatiesysteem van de Vlaamse overheid.