Comeback van de telenovelle, 11 nieuwe formats (ondanks minder advertentiegeld): dit valt op in nieuwe VTM-programmatie

Voor "Later als ik groot ben" gooit Goens het over een andere boeg: hij trekt met vijf bekende gezichten, onder wie premier Alexander De Croo, terug naar de schoolbanken om herinneringen op te halen. Julie Van den Steen is één van die vijf BV's, maar ze krijgt ook haar eerste eigen programma. "Haar debuut als host, nadat ze een goede beurt heeft gemaakt in het panel van "The masked singer", zegt creatief directeur Davy Parmentier daarover.

Van den Steen zal opnieuw te zien zijn in een talentenjacht: "Game of talents". "Een coproductie met Nederland, en een kruising van "Belgium's got talent" en "The masked singer", zo klinkt het. De bedoeling is dat een BV samen met een onbekende deelnemer raadt over welk uniek talent een kandidaat beschikt, waarna een act volgt als ultiem bewijs.