We verplaatsen ons vaker, ondanks fragiele coronasituatie en aangekondigde controles op telewerk

Cijfers over telewerk in januari kunnen de meeste HR-dienstverleners pas in februari leveren maar de gegevens van grote technologiebedrijven zoals Google verraden al enkele trends. Google houdt verplaatsingspatronen bij per geografische locatie, voor verschillende categorieën zoals detailhandel en recreatie, supermarkten en apotheken, parken, OV-stations, en werk- en woonlocaties. Wanneer je je locatiegegevens van je smartphone activeert en je verplaatst je naar een specifieke plek of je verblijft daar even, dan kan het bedrijf daar globale trends uit afleiden.

De grafiek hieronder toont hoeveel tijd we in Vlaanderen op onze werkplek en thuis doorbrachten, over de periode van het begin van de coronacrisis tot 12 januari 2021. De zwarte lijn in het midden van de grafiek is het referentiepunt (januari 2020). De blauwe balkjes onder en boven duiden het verschil ten opzichte van dat punt aan.