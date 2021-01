Webshop Mamzel stopt met homeparties: "Verschrikkelijk om de verkoopsters thuis te laten"

Gelukkig is Severy positief ingesteld. “Ik kijk liever naar wat we wel hebben dan naar wat we niet hebben. Ik probeer ook op die manier met mijn hart te ondernemen", besluit ze. "We zijn ook altijd al een webshop geweest. Die kwam meestel op de tweede plaats, maar vandaag ben ik enorm blij dat we een stabiele mooie webshop hebben. Sinds maart konden we de focus daarop leggen en dat heeft ons goed gedaan als bedrijf. Zo konden we ons op de kaart blijven zetten en zijn we ook gegroeid.”