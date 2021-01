Brug van "Fietsen door de heide" in Maasmechelen krijgt steeds meer vorm

"Fietsen door de heide" liep heel wat vertraging op. Nog voor de werken konden starten was er vertraging vanwege de financiering. Een tweede vertraging was er tijdens de werken zelf: door de eerste lockdown en daaropvolgend het broedseizoen van de vogels lagen de werken maandenlang stil. Het is wel zo dat toen in het atelier voortgewerkt is aan de houten panelen. In augustus vorig jaar is dan weer gestart op de werf zelf. Toen zijn eerst de funderingen van de brugdelen geplaatst. En sinds afgelopen week worden de houten onderdelen van de brug geplaatst, waardoor de brug steeds meer vorm krijgt.

