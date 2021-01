Westende wapent zich tegen duizendjarige storm

Een duizendjarige storm is een storm met een kracht zoals we die maar één keer in de 1.000 jaar meemaken. "Ter vergelijking: de beruchte overstroming van 1953 die Oostende zo teisterde, was "maar" een 250-jarige storm", zegt onze Kustwacht. De Vlaamse overheid neemt de duizendjarige storm als uitgangspunt, omdat onze kust zwakker wordt door de klimaatverandering. De zeespiegel is aan het stijgen. Als er een stormvloed komt, kan die meer water in de richting van onze kust werpen. De Vlaamse overheid is daarom bezig met het versterken van onze kustlijn. De werken in Westende passen in dat opzet.