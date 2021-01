West-Vlaamse in Frankrijk: "Avondklok is bijzonder streng, maar we passen ons aan"

"De avondklok is streng, maar in theorie zouden ze het nog strenger kunnen aanpakken, zoals in de eerste lockdown. Toen mochten we helemaal de deur niet uit, enkel met een doorgangsbewijs", zegt Véronique.

Vandeputte werkt in het pretpark Disneyland Parijs, maar door de coronacrisis is het park gesloten. "Ik ben dus technisch werkloos", zegt ze. "Ik kan dus in principe gemakkelijk boodschappen doen. Maar voor de mensen die aan het werk zijn, is 18 uur erg vroeg als je die dan nog na je werk moet doen."