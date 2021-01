33 bejaarden overleden na coronavaccin in Noorwegen, maar geen duidelijk verband gevonden

In ons land blijft het voorlopig op één sterfgeval: een 82-jarige bewoner van een woonzorgcentrum die vijf dagen na vaccinatie overleed. Ook hier wordt nog onderzocht of er een link is met het vaccin. "Maar het blijft heel moeilijk om daar 100 procent zekerheid over te krijgen", zegt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.



"Alle gezondheidsinstellingen staan wel voortdurend in contact om informatie rond bijwerkingen van de verschillende vaccins te delen en op te volgen."

Ook bij ons worden (ernstig) zieke bewoners van de woonzorgcentra gevaccineerd. "We weten intussen dat het coronavirus heel snel kan rondgaan in een woonzorgcentrum", zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). "Daarom streven we er toch naar om zoveel mogelijk bewoners te vaccineren en zo groepsimmuniteit op te bouwen binnen het woonzorgcentrum."

"Maar bij echt ernstig zieke, of terminale patiënten gaan we uiteraard niet aandringen. Daar is het de familie die in overleg met de artsen moet beslissen of een coronavaccin nog zin heeft, en of de voordelen nog opwegen tegen de nadelen."

"Het is in elk geval te verwachten dat er ook in ons land de komende periode nog mensen zullen overlijden die net gevaccineerd zijn", zegt Van Damme.