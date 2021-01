400 alleenstaanden uit Ternat krijgen een feestmaaltijd: "Zo kunnen we toch iets terugdoen"

De gemeente Ternat organiseert al jaren een kerstdiner in de parochiezaal voor alleenstaande 65-plussers waar een kerstmaaltijd wordt aangeboden met mogelijkheid tot een dansje. Maar door de coronacrisis kon dat dit jaar niet doorgaan, en daarom worden er vandaag feestmaaltijden aan huis geleverd bij alle alleenstaanden. Alle alleenstaande 65-plussers werden hiervoor persoonlijk aangeschreven en de respons was enorm. Maar liefst 400 personen hebben zich ingeschreven voor deze feestmaaltijd.

"Wij hebben ook de restaurants en de traiteurs van de gemeente aangeschreven met de vraag of ze eraan wilden helpen", zegt schepen voor senioren van Ternat Jozef Borremans. "En op die manier kunnen we ook de locale horeca steunen. Er zijn vijf traiteurs die de maaltijden aan huis bezorgen, en het zijn geen pensen met compotte of saucisse met boontjes, het is een echte feestmaaltijd" lacht hij.