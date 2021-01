Einde van analoge tv komt er nu echt aan: waarom stopt Telenet ermee? En wat moet je doen?

Telenet wil tegen eind 2021 het analoge tv-signaal definitief stopzetten. "Op dit moment kijkt zo'n zeven procent van onze klanten nog analoog," zegt Isabelle Geeraerts van Telenet. Dat komt neer op ruim 100.000 mensen. "We zullen die mensen dit jaar allemaal informeren over hoe ze nu verder televisie kunnen kijken." "De Inspecteur" op Radio 2 vat alle info hieronder samen.

Waarom stopt Telenet met het analoge tv-signaal?

Analoge TV neemt veel ruimte in op de kabel. Telenet heeft die ruimte nodig voor andere toepassingen. "We verbruiken allemaal samen steeds meer data. We videobellen meer, we versturen veel foto's naar elkaar en we streamen massaal series en films. Met andere woorden: het digitale verkeer op de kabel neemt almaar toe. We moeten zorgen voor voldoende plaats op de digitale snelweg, zodat het digitale verkeer vlot kan blijven rijden."

Hoe weet je of je analoog kijkt?

Daarvoor kan je best een kijkje nemen achter je televisie. "Loopt er, naast je stroomkabel, ook een andere kabel rechtstreeks van je tv naar de wandcontactdoos in je muur? En heb je geen decoder of tv met een kaartje? Dan kijk je wellicht analoog."

Een andere manier om te ontdekken of je nog analoog kijkt is door eens door je zenderaanbod te zappen. Kom je het typische mozaïekscherm tegen, met allemaal kleine kadertjes? Dan kijk je nog analoog.

Wat moet ik doen als ik analoog kijk?

Is je televisie minder dan 10 jaar oud? Dan zul je je zenders eenmalig opnieuw moeten instellen. Dat doe je via het menu van je toestel. Alle info vind je per toestel duidelijk uitgelegd op de website van Telenet.

Is je televisie ouder dan 10 jaar, dan zul je een Digicorder of Digibox nodig hebben om nog televisie te kunnen kijken. Een andere optie is een nieuwe televisie kopen.

Wat zal dat kosten?

De aanpassingen aan het signaal hebben geen invloed op de prijs. Je vertrouwde kabelabonnement blijft gewoon bestaan. Alleen het signaal dat door je kabel loopt zal veranderen. Je behoudt dezelfde zenders en dezelfde kwaliteit als in het analoge aanbod.

Kies je ervoor om een Digicorder of Digibox te huren? Telenet laat je na de start van De Signaal Switch een jaar lang gratis het toestel huren als je enkel analoge televisie hebt.

Wanneer wordt het analoge signaal in mijn gemeente stopgezet?

Vanaf maart 2021 worden alle gemeenten één voor één afgeschakeld. Klanten krijgen één maand op voorhand alle info over welke stappen ze moeten ondernemen. Er zullen ook informatiebanners op het scherm verschijnen.

Let op! Op 16 februari wordt het analoge televisiesignaal via de kabel afgeschakeld in de netwerkregio’s Sint-Niklaas en Dendermonde. Beringen en Lochristi volgen op 23 februari.

Waar vind ik alle info?

Telenet heeft alle info over de Signaal Switch gebundeld op zijn website. "Je vindt er voor de meeste televisietoestellen een duidelijke handleiding om de zenders opnieuw in te stellen." stelt Isabelle Geeraerts gerust.