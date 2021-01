Aalsterse basisschool De Brug test iedereen op coronavirus na mogelijke besmetting met Britse variant

Een besmetting met de Britse variant van het coronavirus maakt je niet zwaarder ziek dan de variant die we kennen, maar het Britse virus verspreidt zich wel veel sneller. Als daar grote uitbraken van komen, dan is het mogelijk dat de zorgsector het niet kan volgen. Daarom is het van belang om de besmettingen met die variant zo goed mogelijk in kaart te brengen en onmiddellijk in te dijken.