Al 7 bewoners overleden in zwaar getroffen woonzorgcentrum van Merkem

In woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem bij Houthulst zijn al 7 bewoners overleden aan de erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Er is een grote uitbraak in het woonzorgcentrum en ook elders in de gemeente. Ook 40 personeelsleden, dat is de helft van alle personeelsleden, hebben corona. Thuisverpleegkundigen en militairen gaan er helpen.