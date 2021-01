Basisschool Schuttershof in Sint-Truiden sluit 10 dagen door besmetting met Britse variant

"We hebben de hele namiddag meetings gehouden, en het Agentschap Zorg en Gezondheid geconsulteerd, om de juiste beslissing te nemen zonder te gaan panikeren", verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren. "Dat deze maatregel voor heel wat ouders niet evident is, beseffen we, maar dit is noodzakelijk om de verspreiding tegen te houden. Nadat we meer informatie hebben over de situatie kunnen we altijd bijsturen. Heel wat mensen zitten nu met vragen, die proberen we allemaal te beantwoorden."



Hoe de leerkachten besmet zijn geraakt met de Britse variant is nog niet duidelijk. "Ons team van contacttacers zal moeten uitzoeken hoe die besmetting is verlopen. We gaan dat team moeten uitbreiden, om snel uitsluitsel te krijgen", vertelt Heeren. "We gaan er vanuit dat de ouders van die 280 kinderen hun verantwoordelijk nemen en zich aan de quarantaine houden. Dat houden we zelf ook in de gaten, maar we gaan zeker niet elk gezin controleren."