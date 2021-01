Boekhoutse BOU-8 vissersboot wordt na jaren dan toch gerestaureerd

Jaren geleden diende gemeente Assenede, waar Boekhoute toe behoort, al een dossier in voor de restauratie van de visserboot. “Nu de minister heeft beloofd dat alle dossiers op Vlaams niveau zouden goedgekeurd worden, zijn wij hoopvol,” zegt schepen Servaas Van Eynde (Groen). “We wachten nog op de officiële goedkeuring voor de voorziene bedragen, dan kunnen we starten. Het staat al meer dan 5 jaar in onze begroting. We krijgen een kleine subsidie uit Vlaanderen, maar we hebben er als gemeente ook rekening mee gehouden.”

De BOU-8 Is altijd een gevoelig dossier geweest in de gemeente. De boot is voor velen een emotionele herinnering aan het vissersverleden. “Er zijn mensen die zeggen dat de boot weg moet, maar het is belangrijk voor het vissersverleden dat we dit monument kunnen herstellen,” vindt de schepen.