De situatie in de Bozar na de brand: "Vooral schade door water en regen", vreest de directeur

Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft. Het vuur is ontstaan in een van de twee koeltorens op het dak. "Het lijkt me dat een probleem in een koeltoren alleen maar kan ontstaan door een elektriciteitsprobleem", zegt Paul Dujardin. "De twee koeltorens staan op tientallen meters van elkaar, maar er is een connectie ontstaan."

Dujardin had woorden van lof voor de hulpdiensten. "Tientallen mensen zijn de hele nacht in de weer geweest, niet alleen de brandweer. Ze zijn meteen aan de slag gegaan om zo snel mogelijk water naar buiten te pompen. Het probleem van de regen is erbij gekomen."

De Bozar is voorlopig gesloten tot en met maandag 25 januari. Experts zullen vandaag opnieuw ter plaatse gaan om de schade gedetailleerd op te meten.