Burgemeesters uit Rupelstreek vragen aan leerlingen 5e en 6e leerjaar om mondmaskers te dragen

De aanbeveling voor de mondmaskers is alvast doorgegeven aan de scholen, die op hun beurt de ouders zullen inlichten. De verschillende directies kunnen dan kiezen of ze de mondmaskers verplicht maken of ook gewoon aanbevelen. Burgemeester Callaerts hoopt alvast dat alle ouders er het nut van de maatregel inzien. "Als nu blijkt dat een groep ouders de maatregel niet wil volgen, dan zullen wij met hen in dialoog gaan. Maar ik hoop dat zoiets niet nodig is", besluit Callaerts.

Als er uit het onderwijsoverleg geen verplichting voortkomt, dan zullen de burgemeesters hun sterke aanbeveling misschien aanpassen naar een verplichting. "Daarin zullen we onze verantwoordelijkheid nemen", klinkt het.