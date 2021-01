Dan toch geen Winterfoor in Aalst

Normaal zou de Winterfoor volgende maand plaats vinden in Aalst, van 14 februari tot 1 maart. Er zouden wel minder kermisattracties staan dan normaal.

De Winterfoor van Aalst vindt normaal in dezelfde periode van Aalst Carnaval plaats. Maar nadat eerder het carnaval al was afgelast, heeft het stadsbestuur nu ook beslist om de Winterfoor te annuleren. “Dit jaar geen Aalst Carnaval en samen met de experten uit de Veiligheidscel heeft het college van burgemeester en schepenen met pijn in het hart beslist om ook de Winterfoor te schrappen van de kalender 2021”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Een draconische maatregel, maar de stad wil geen slap afkooksel van dit feest in het leven roepen. We doen het goed of we doen het niet”.

Schepen Katrien Beulens, bevoegd voor de Winterfoor : “We hebben tot het laatst mogelijke moment gewacht om te bekijken of de situatie ons kon toelaten de Winterfoor te laten doorgaan. Maar helaas. In de huidige omstandigheden kunnen we helaas geen traditionele Winterfoor organiseren. We volgen de federale maatregelen. Ik vind het heel jammer dat de Winterfoor niet kan doorgaan. Samen met de foorkramers, kinderen, Aalstenaars jong en oud kijken we al uit naar de editie 2022.”