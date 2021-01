Donald Trump neemt afscheid: "We moeten ons verenigen rond onze gedeelde waarden"

Over de bestorming van het Capitool - volgens velen mede het gevolg van een opzwepende speech vooraf van Trump zelf en van zijn advocaat Rudy Giuliani - geen goed woord. "Alle Amerikanen waren geschokt door de aanslag op onze hoofdstad. Politiek geweld is een aanval tegen alles wat we koesteren als Amerikanen, en dat kan nooit worden getolereerd."

Donald Trump brengt een voor zijn doen ongewone vebindende boodschap: "We moeten ons verenigen rond onze gedeelde waarden." En die Amerikaanse waarden betekenen heel wat voor de man die vier jaar geleden in het Witte Huis kwam met de boodschap dat hij Amerika weer groots zou maken. "Het potentieel van onze natie is grenzeloos, als we Amerika maar op de eerste plaats zetten."

Terugkijkend op zijn turbulente presidentschap zegt Trump dat het niet ging over tegenstellingen tussen bijvoorbeeld links en rechts. "Het ging over het goede van onze natie."