Drie Antwerpse gemeenten verzamelen verhalen van migranten: "Niet vergeten dat hun tradities onze samenleving hebben verrijkt"

"Die nieuwkomers brachten heel wat culturele bagage met zich mee. Daar zijn we ontzettend nieuwsgierig naar", zegt schepen Gabriella De Fransesco (Groen). "De levenservaring en tradities die zij hebben meegebracht, hebben onze samenleving verrijkt. We staan er niet meer bij stil, maar dankzij hen eten we vandaag spaghetti, olijven, couscous, en niet alleen aardappelen met vlees. Dat mogen we niet zomaar vergeten."