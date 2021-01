Drugshonden van politiezone Antwerpen hebben druk 2020 achter de rug

De drugshonden van de politiezone Antwerpen hebben een druk jaar achter de rug. De twee oudste honden werden alles samen bijna 500 keer ingezet bij huiszoekingen, acties en om auto's te controleren. In het najaar kwam er een derde hond bij en die is ook al tientallen keren ingezet. Ze vonden kilo's drugs en tienduizenden euro's aan cash geld. Er is nu nog een vierde drugshond in opleiding.