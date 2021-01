Druivencross Overijse wordt zondag gereden zonder publiek

Los van de centen is er natuurlijk ook de jarenlange ervaring van de vzw Sportvrienden Overijse, die elk jaar de Druivencross organiseert. "Het voordeel is dat wij de contacten met de gemeente hebben. Wij weten bij wie we moeten aankloppen als het gaat over het materiaal dat we nodig hebben, of over welke straten mogen afgesloten worden bijvoorbeeld," vertelt Willy Van Roy.