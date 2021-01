Duivenpil werkt: "Populatie in Leuven meer dan gehalveerd" 

Voor alle duidelijkheid, de stad Leuven wil niet af van de duiven: "De duiven horen bij Leuven. Het was wel nodig om de populatie te verminderen, en ik denk dat een halvering een mooi resultaat is waar ik blij mee ben", gaat Oppens verder. "Het resultaat is nu trouwens al te merken in de straten, want de duivenpoep, wat je als overlast kan beschouwen, is dus ook veel minder aanwezig, en het verlicht ook onze stadsdiensten met het opkuisen ervan."

De methode is ook diervriendelijk en wordt ondersteund door dierenrechtenorganisatie GAIA. "Op die manier wordt de duivenpopulatie op een diervriendelijke manier afgebouwd," zegt Oppens. Ondertussen roept de stad nog eens op om duiven in de stad niet te voederen omdat het niet alleen ongezond is voor de duiven, het houdt de populatie ook in stand.