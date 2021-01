Leerlingen basisscholen in Westouter en Houthulst getest op Britse variant van coronavirus

Vanmorgen kwam er een team van 9 mensen van de thuisverplegingsdienst Altrio alle kinderen van de basisschool in Westouter testen. Het gaat niet om sneltesten, maar om gewone coronatesten, omdat alleen daarmee de Britse variant kan opgespoord worden. Tegen vanavond kennen ze het resultaat. In de vrije basisschool in Westouter zijn 4 kinderen en 2 leerkrachten besmet. Het tweede, derde en zesde leerjaar zitten in quarantaine.

Nathalie Kerremans van de onafhankelijke thuisverplegingsdienst Altrio: "Ik vermoed dat we overal in elke school 150 leerlingen testen vandaag. We richten ons op lagere schoolkinderen. Kleuters of peuters worden alleen getest als er expliciete vraag naar is. We splitsen ons op in 3 kleine teams en nemen stalen met de neuswissers. Die stalen gaan naar het UZ in Gent en daarna worden de resultaten doorgeven aan de CLB's."