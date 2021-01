"Beerput gaat open": tienduizenden Fransen getuigen over incest en kindermisbruik met de hashtag #metooinceste

Zo getuigt Flore Tricotelle over haar grootvader, die ze een "pedofiel roofdier" noemt. "Ik was een van zijn vele slachtoffers. Vandaag is het nog altijd taboe voor vele leden van onze familie. 30 jaar later, strijd ik dagelijks om mezelf (weer) op te bouwen."

Maar ook prominente Fransen laten van zich horen. De Franse politica voor Génération Écologie Loubna Meliane getuigt bijvoorbeeld: "Ik was 9 jaar. Ik zal dat gevoel van schaamte, schuld en kwetsbaarheid nooit vergeten. Hij heet Khalid Meliane, het was mijn vader. Hij heeft me verkracht tot ik 17 was."

