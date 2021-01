Gent staat op 14e plaats in top 50 beste jazzsteden ter wereld, "Onze jazzsound is hip", zegt organisator Gent Jazz

Het is opvallend en goed nieuws, maar het is niet onverwacht voor Bertrand Flamang, de organisator van Gent Jazz. “De Belgische scene is een van de nieuwe geluiden in de jazz met Gent als een van de kloppende harten.”

Voor Flamang was jazz er altijd al. “Ik ben opgegroeid in Gent waar jazz altijd een rol heeft gespeeld. In de jaren ‘70 had je free jazz festivals in het Gravensteen. Later in de jaren ’80, ’90 had je live muziek in de cafés, ik had mijn eigen café Den Turk in de jaren ’90. En er was het Damberd, Magazijn, Manteca, Opatuur... Gent zat vol bruisende jazzplekken.”