500 jaar oud schilderij leerling Da Vinci teruggevonden, museum niet op de hoogte van diefstal

De politie verwittigde het Doma Museum in de San Domenico Maggiore-kerk in Napels, waar het werk tentoongesteld werd. Maar het museum had geen idee dat de kopie van Salvator Mundi uit zijn collectie verdwenen was.

"Er was geen klacht neergelegd over de zaak. We hebben de kerk gecontacteerd, maar ze waren niet op de hoogte van de verdwijning van het werk", zo legt de Napolitaanse aanklager Giovanni Melillo uit. Door de coronacrisis was het museum al maanden niet geopend voor bezoekers en de kamer waar het werk hing, zou al die tijd gesloten gebleven zijn.

De diefstal is niet alleen onopgemerkt voorbij gegaan, de politie kon ook geen sporen van diefstal in het museum terugvinden.