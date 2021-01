Bib Leuven krijgt gloednieuw uitleensysteem: betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker

Na de bibliotheken van Limburg, Brussel, Oost- en West-Vlaanderen, zal het nieuwe systeem Wise ook uitgerold worden in bibliotheken in Vlaams-Brabant. In Leuven gebeurt dat tussen 19 februari en 2 maart. De Bib zal dan gesloten zijn. De software moet zorgen voor een vlottere werking in de bibliotheek. “Heel wat processen voor de lener wordt vereenvoudigd, vereenvoudigd. Zo zal het op termijn mogelijk zijn om te ontlenen via je eID en openstaande kosten ook online te betalen”, zegt schepen Denise Vandevoort.