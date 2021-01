Hoe lek zijn coronacontroles op wie België binnenkomt? "Straks herhaling van scenario krokusvakantie vorig jaar"

En dat is ook zo in de treinstations, al zijn de controles daar aangescherpt. Brussel-Zuid - met de Eurostar uit Londen - is een belangrijke ingang voor de Britse variant van het virus. Uit een steekproef van viroloog Marc Van Ranst in Zaventem, Charleroi en Brussel-Zuid blijkt dat ongeveer 69 procent van de met de Britse variant besmette stalen in Brussel-Zuid opdoken, tegenover ongeveer 12 procent in Zaventem en 20 procent in Charleroi.