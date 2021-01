Hoe zou het nog zijn met Soetkin "O julissi" Baptist, die na het Songfestival naar Noorwegen trok? "Hier kan ik iets betekenen"

Niet de muziek maar de liefde heeft Soetkin naar Noorwegen gebracht. En dat 9 jaar na haar veelbesproken Songfestivaldeelname in 2008, waarop ze met gemengde gevoelens terugkijkt. "Ik was op een bepaald punt gekomen in België, nadat ik aan het Songfestival had meegedaan. Ik was toen 22 jaar, dus dat was een leerschool voor mij, een grap eigenlijk, een circus waar ik ben ingerold. Het was heel fijn, maar ik ben blij dat ik eruit ben."



In 2010 stapt Baptist uit Ishtar, om nieuwe muzikale paden te verkennen. "Maar ik vond mijn drive niet, het lukte mij niet. Mijn toenmalige partner wou dichter bij de natuur gaan leven, en hij kende iemand in Noorwegen. Hij wilde weg, en ik ging mee. Iedereen verklaarde me voor gek, maar het voelde juist", zegt ze. "En na drie maanden besefte ik dat ik iets kan betekenen in Noorwegen, en dat is een fijn gevoel. Er is minder concurrentie als geschoolde muzikante, dat is een groot voordeel."