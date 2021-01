Illegaal kapsalon en lockdownfeestje opgedoekt in Hasselt

Een patrouille merkte rond 20 uur het lockdownfeestje op in de stationsbuurt in Hasselt, want de agenten hoorden luide muziek in de winkel. De inspecteurs gingen kijken en vonden 6 mensen in de zaak, ze waren alcohol aan het drinken en waterpijp aan het roken. Maar opvallend, toen ze het pand verder onderzochten, vonden ze ook een illegale kapperszaak terug. De burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput (N-VA), gaf daarna de opdracht om de zaak onmiddellijk te sluiten.