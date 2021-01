Italiaanse premier Conte behoudt relatieve meerderheid in de Senaat en kan voort regeren

Het is nipt geweest, maar de Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dan toch een vertrouwensstemming in de Senaat overleefd. Hij kon genoeg senatoren van de oppositie overhalen om zijn regering niet te laten vallen in volle coronacrisis. Gisteren had Conte al groen licht gekregen van het Huis van Afgevaardigden.