Jelle De Beule schrijft scenario voor Jommeke: "Fiscus wil nog 500 miljard euro voor schatten die Jommeke ooit vond"

Standaard Uitgeverij vroeg De Beule of hij zijn passie voor Vlaanderens bekendste strooien dakje in een scenario kon gieten. "In mijn verhaal ontdekt de fiscus dat Jommeke nog een berg achterstallige belastingen moet betalen voor alle schatten die hij ooit gevonden heeft. En dat zijn er een hele hoop, van de schat van de zeerover tot het goud van de Inca's", lacht De Beule. "We hebben het allemaal becijferd en Jommeke moet 500 miljard euro ophoesten aan de belastingscontroleurs. Uiteraard kan de geestelijke vader Jef Nys het zelf niet meer vertellen, maar ik denk dat hij hier blij mee zou zijn. Zijn weduwe was alvast dolenthousiast over ons album."