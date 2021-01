Kaasmakerij Flandrien uit Wervik breidt voor de vierde keer uit

Sommige sectoren blijven het goed doen, ondanks de coronacrisis. Eén van die bedrijven is de Wervikse kaasmakerij Flandrien. In volle coronacrisis werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe rijpingszaal en productielijn, de vierde uitbreiding al sinds 2013 en de grootste tot nu toe. Dankzij de investering wordt het mogelijk om 500 bollen kaas per dag te produceren en 1 miljoen kilo kaas te laten rijpen.

"We hebben een tweede productielijn geplaatst", zegt zaakvoerder Jan Desmet. "Daardoor kunnen we dubbel zoveel produceren als voorheen. Maar meer produceren, dat betekent ook dat er meer plaats nodig is om de kaas te laten rijpen. Daarom hebben we ook geïnvesteerd in een nieuwe rijpingszaal.

