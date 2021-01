Kijk binnen in het gerenoveerde Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

In die 10 jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe museum. Er werd een hypermodern intern depot gebouwd om de waardevolle collectie op een veilige manier te bewaren. Zo is het depot stof- en trillingsvrij en heeft ze een eigen klimaatregeling. Er zullen in totaal ook 10 nieuwe zalen bijkomen waar je naar kunstwerken kan kijken.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de buitenkant van het gebouw. De tuin van het museum wordt aangepakt en de gevels gerestaureerd.



Bekijk het volledige filmpje met de beelden hier.