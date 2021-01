Kleuterscholen in Heusden-Zolder en Maasmechelen dicht na coronabesmettingen

Alle kleuters en leerkrachten moeten in quarantaine. "We hebben de ouders ingelicht en zij zullen morgen ook door het CLB worden gecontacteerd met uitleg wat die quarantaine van hun kleuter inhoudt", zegt directeur Patrick Balette. "We weten dat dit ook voor de ouders geen makkelijke situatie is, maar het is een weloverwogen beslissing in het belang van de gezondheid van de kleuters, de ouders zelf en ons personeel."

De directeur benadrukt dat er op dit moment nog geen aanwijzing is dat het om de Britse coronavariant zou gaan. De lagere school blijft gewoon open.