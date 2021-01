Kontich gaat controleren via huisbezoeken of inwoners in quarantaine regels volgen

Kontich wil iedereen die in quarantaine of isolatie zit opzoeken, om na te gaan of ze de regels volgen. Al geeft het stadsbestuur wel toe, dat dat deze week niet zal lukken, omdat het om extra veel mensen gaat nu. Dat komt omdat al zeker tot het einde van de week alle leerlingen van de middelbare school Sint-Jozef en hun gezinnen in quarantaine zitten.

"Daar hebben we de capaciteit niet voor en dat zullen we dus met steekproeven doen", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). "We zullen wel zoveel mogelijk mensen proberen te zien. En ik heb ook de goede hoop dat de meeste mensen wel weten wat ze moeten doen. Dit is echt een uitzonderlijke situatie. Maar in een normale situatie zullen we iedereen proberen te bezoeken."