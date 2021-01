Kremlin gaat niet in op westerse vraag om vrijlating oppositieleider Navalny: "Zuiver binnenlandse aangelegenheid"

Maar Rusland is niet van plan om op die oproepen in te gaan. "Dit is een zuiver binnenlandse aangelegenheid, en we zullen niemand toestaan om zich daarin te mengen", zei woordvoerder Dmitri Peskov op de dagelijkse persbriefing van het Kremlin. Peskov ging ook in op de oproep van Navalny zelf. In een videoboodschap heeft die de Russen gevraagd om op straat te komen om te protesteren tegen zijn opsluiting. Het Kremlin noemde die oproep "verontrustend", maar zei ook niet te vrezen voor massaal protest.