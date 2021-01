Laatste vaccinatiecentrum van Vlaanderen bekend

Voor burgemeester van Oud-Heverlee Bart Clerckx (CD&V) is de beslissing om in zijn gemeente te vaccineren even schrikken. Hij zal nu alles zo snel mogelijk moeten organiseren én in goede banen leiden. "Ik ben best verrast, en was liever aangesloten bij de Brabanthal. Dit wordt een uitdaging, maar we gaan er alles aan doen om het organisatorisch in orde te krijgen, zodat zo veel mogelijk mensen zich op een zo makkelijk mogelijke manier kunnen laten vaccineren."