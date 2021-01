Licht- en vuurspektakel Vurige Vijvers in Genk krijgt opvolger: "Nog meer bezoekers buiten Genk lokken"

Door de coronacrisis was er in 2020 geen Vurige Vijvers in Genk, maar dit najaar wil de stad Genk wel weer uitpakken met een indrukwekkend licht- en vuurspektakel. Maar het evenement wordt omgedoopt tot Schemerland en Vuurland en dat moet voor nog meer spektakel zorgen. "Op de route kom je twee verschillende werelden tegen", vertelt schepen van Evenementen Toon Vandeurzen (CD&V). "In Schemerland wordt de nadruk gelegd op lichtinstallaties en inkleding met een magische sfeer. In Vuurland zijn er vuurinstallaties, vurige theateracts en creëren we met een horecagedeelte een volkse sfeer.”